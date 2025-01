Napoli a +6 sull’Inter con 2*, ma notte di delirio: Conte in megafono!

Il Napoli ieri ha vinto lo scontro diretto contro l’Atalanta portandosi momentaneamente a più sei sull’Inter, che ha due partite da giocare. Delirio all’aeroporto di Capodichino e tra le strade di Napoli. Conte si aggiunge.

DELIRIO – Il Napoli ha conquistato una pesantissima vittoria ieri sera a Bergamo contro l’Atalanta, sbancando il Gewiss Stadium per 2-3. Un successo ben motivato nel post partita sia dagli stessi giocatori, Matteo Politano su tutti, che da Antonio Conte, il quale si è espresso con estrema soddisfazione. Entusiasmo a pallettoni anche tra le vie di Napoli, tant’è che nella notte l’aeroporto di Capodichino è stato preso in assalto da migliaia di tifosi napoletani, si parla di oltre 3500 persone. Caroselli e deliri che si sono riversati anche per le vie principali, proprio al seguito del pullman azzurro.

Napoli in festa, Conte in megafono ma l’Inter ha 2 gare da giocare

ECCESSI – Al delirio del popolo del Napoli, si è aggiunto anche mister Conte. Il tecnico, dopo aver caricato la sua tifoseria al triplice fischio della partita, arrivato in città ha preso il megafono direttamente dal pullman e ha ringraziato la sua gente per il grande entusiasmo e la grande passione mostrata. Ovviamente, bisogna, ricordare una cosa molto importante. Il campionato è ancora lungo e l’Inter, principale rivale ad oggi dei partenopei, non solo dista solamente sei punti ma dovrà giocare ancora contro l’Empoli questa sera e riprendere la partita contro la Fiorentina.