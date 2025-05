Napoli a +3 sull’Inter ma è già festa… Scudetto: delirio nella notte!

Il Napoli ieri ha vinto lo scontro contro il Lecce rimanendo a più tre sull’Inter, che ha fatto il suo dovere con il Verona. Delirio all’aeroporto di Capodichino e tra le strade di Napoli. Già fanno festa scudetto, ma mancano tre giornate.

DELIRIO – Il Napoli ha conquistato una pesantissima vittoria ieri a Lecce contro i salentini, sbancando anche con parecchia fortuna e con l’aiutino di arbitro e VAR il Via del Mare. Un successo sì importante, ma non decisivo, in quanto ieri l’Inter, piena zeppa di riserve e alternative per far fronte alla semifinale di ritorno di Champions League, ha risposto vincendo 1-0 con il Verona. Nonostante manchino ancora tre giornate e l’esiguo distacco (tre punti), entusiasmo a pallettoni tra le vie di Napoli, tant’è che nella notte l’aeroporto di Capodichino è stato preso in assalto da migliaia di tifosi napoletani. Caroselli e deliri che si sono riversati anche per le vie principali, proprio al seguito del pullman azzurro. Presi d’assalto i taxi.

Napoli in festa, cantano “La capolista se ne va”. Inter a -3

NO SCARAMANZIA – A Napoli, storicamente popolo scaramantico, hanno deciso di andare contro se stessi cantando “La capolista se ne va” e facendo partire una mezza festa scudetto. Certo, la vittoria di Lecce ha un valore pesantissimo, viste le condizioni della squadra salentina in corsa ancora per salvarsi e anche delle prossime tre partite, sulla carta molto facili, contro Genoa, Parma e Cagliari. Ma mancano ancora tre partite e nulla è ancora deciso. L’Inter è a soli tre punti.