Napoli, 0-2 con la Sampdoria anche grazie ad Abisso: due rigori e un rosso

Vittoria per il Napoli che si impone per 0-2 sul campo della Sampdoria, tornando subito alla vittoria dopo la sconfitta di mercoledì contro l’Inter. Un risultato che porta anche il segno di Rosario Abisso: due i rigori concessi ai partenopei (di cui uno piuttosto generoso) e un cartellino rosso ai danni di Rincon.

VITTORIA FACILE – Termina 0-2 la partita di Marassi, con la Sampdoria che cade sotto i colpi di un Napoli di certo non sfavorito dal direttore di gara Rosario Abisso. Dopo soli 4 minuti e un check al VAR arriva il primo rigore (generoso) per i partenopei: sul dischetto si presenta Matteo Politano che però si fa ipnotizzare da Emil Audero e il risultato resta sullo 0-0. Per poco però. Al 19′ infatti Viktor Osimhen sfrutta un cross di Mario Rui e infila in rete lo 0-1. Protagonista ancora il nigeriano poco dopo che sfugge sulla destra e viene abbattuto da Rincon prima di entrare in area: il direttore di gara è sicuro, cartellino rosso diretto e blucerchiati in 10. È di fatto l’episodio che chiude la gara. Nella ripresa poca Sampdoria e il Napoli nel finale trova anche lo 0-2. Ancora una volta su rigore, dopo un fallo di mano di Vieira: questa volta ci pensa Elmas che non sbaglia. I partenopei tornano così a +10 sull’Inter.