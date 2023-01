Nani: «Skriniar? Quando uno ha deciso di andare via è meglio cederlo»

Skriniar lascerà l’Inter a fine stagione, prossima destinazione il PSG. Non è da escludere però un trasferimento anche anticipato (vedi articolo). Le parole di Nani

PERDITA GRAVE − L’agente Gianluca Nani, intervistato da TMW, si è concentrato sulla posizione dello slovacco: «Skriniar per l’Inter è una perdita importante. È il capitano di una squadra che lotta per traguardi importanti. Quando un calciatore è deciso di andare via è meglio cederlo. Ma non ho dubbi che se rimanesse darebbe il massimo».