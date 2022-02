Nani: «Inter, il Liverpool lo vedo come un’opportunità! Ma lo trova al meglio»

Gianluca Nani, dirigente ed esperto di calcio inglese, è intervenuto in collegamento con Radio Sportiva per presentare Inter-Liverpool di mercoledì. Secondo lui i nerazzurri devono provare a vedere se ci sono margini per un’impresa, pur trovandosi di fronte un rivale ostico.

MERCOLEDÌ DI COPPA – Gianluca Nani valuta cosa si troverà davanti l’Inter fra due giorni: «Io penso che dovremmo aspettarci un po’ lo stesso Liverpool. Vero che in campionato ora non è proprio al top, però queste sono squadre che vivono per queste competizioni: è la loro competizione, quando arriva il momento di affrontarla sono al meglio. Sanno come prepararla, sono squadre organizzate per vincerla. L’Inter dovrà aspettarsi un grande Liverpool, che sa di trovare una squadra di grande rispetto. Sarà una partita meravigliosa. Il Liverpool per me è ancora più avvantaggiato dal fatto che è staccato in campionato, quindi vede la Champions League come il suo principale obiettivo. L’Inter è in una situazione in mezzo al guado: cosa fa, campionato o Champions League? Per me deve fare di tutto per vincere la partita: la vedo come un’opportunità. Negli ultimi dieci giorni ha affrontato il Milan, il Napoli e ora il Liverpool, un calendario tosto».