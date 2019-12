Nani: “Inter, Conte sul pezzo dal primo giorno. Coppia d’attacco…”

Gianluca Nani, ex direttore sportivo fra le altre di Brescia e West Ham, è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. Di seguito la sua analisi sulla lotta per il vertice in Serie A, con la Juventus che ieri si è portata a +3 sull’Inter di Conte.

DUELLO SERRATO – Per Gianluca Nani sarà una Serie A combattuta anche nel girone di ritorno: «Quest’anno è una lotta più equilibrata rispetto agli altri anni. Juventus e Inter hanno ottime squadre e grandi allenatori. La coppia d’attacco nerazzurra sta facendo grandi cose e poi Antonio Conte è sul pezzo fin dal primo giorno. È tutto aperto».

