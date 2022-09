Nani: «Crisi Inter e Juventus? No, alla lunga i valori verranno fuori. Testa!»

Nani ha parlato della crisi di risultati di Inter e Juventus. Il dirigente sportivo non è però d’accordo con queste affermazione. Richiama alla tranquillità. Le sue parole su Tmw

CAMPIONATO LUNGO − Gianluca Nani non vuole parlare di crisi: «Crisi Inter e Juventus? Non sono d’accordo, il campionato è lungo. Alla lunga i valori verranno fuori. Poi se la Juventus perde contro il Monza suscita grande clamore. Sia Inter che Juventus torneranno protagoniste. Se arriveranno prime o quarte non lo so. Da questi momenti se ne esce con grande tranquillità. Lavorando sulla testa e sul fisico».