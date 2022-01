Nani con grinta verso l’Inter: «Sto lavorando per ritrovare la miglior forma»

Nani, neo acquisto del Venezia, dopo l’ottimo esordio con l’Empoli è stato presentato ufficialmente. Il portoghese in conferenza stampa sottolinea il grande lavoro in corso per poter arrivare al massimo della forma in breve tempo. Il prossimo impegno di campionato sarà a Milano con l’Inter

LAVORI IN CORSO – Nani ha già esordito con la maglia del Venezia, ma la voglia di fare ancora meglio è tanta. Il portoghese si prepara così alla prossima sfida con l’Inter: «La voglia di fare bene è stato, per quanto mi riguarda, l’elemento più importante nel match contro l’Empoli. Ovviamente, non avendo fatto molti allenamenti con la squadra, non ero al massimo della mia condizione. Questo è un aspetto sul quale ho però già iniziato a lavorare per ritrovare la forma migliore ed aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità».