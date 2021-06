Nandez potrebbe essere la soluzione dopo aver ceduto Radja Nainggolan, ma come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Vecino non sarà inserito nella trattativa. Nuova possibilità con Federico Dimarco?

LA CHIAVE – Si scalda la trattativa tra Inter e Cagliari per riportare Radja Nainggolan in rossoblù. L’Inter spinge per il completamento dell’operazione così da risparmiare i soldi dell’ingaggio. Dall’altra parte si tratta Nahitan Nandez, centrocampo urugiaiano valutato poco più di 30 milioni dal club isolano. Incastro ancora difficile da trovare, dal momento che Simone Inzaghi ha ritenuto incedibile Matìas Vecino. La soluzione sarebbe quella di inserire Radja Nainggolan, qualche giovane e un’altra pedina per arrivare al valore di Nandez, che in nerazzurro potrebbe essere utile sia da esterno che da centrocampista. Il Cagliari dal canto suo avrebbe espresso interesse per Federico Dimarco, dopo l’ottima stagione disputata all’Hellas Verona. L’Inter valuta, e intanto propone il rinnovo di contratto anche ad Ashley Young.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno