Nandez: “Godin-Inter esperienza non bella, a Cagliari perfetto. Convinto…”

Condividi questo articolo

Nahitan Nandez Cagliari

Nandez è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Cagliari in Diretta” su “Radiolina”. Il centrocampista ha parlato del suo rapporto particolare con Godin, che ha convinto a lasciare l’Inter per i rossoblù il mese scorso: ecco come.

COPPIA SUDAMERICANA – Nahitan Nandez è uno dei tanti uruguayani del Cagliari. Oltre a Christian Oliva e Gaston Pereiro, già presenti in rosa, quest’estate in rossoblù è arrivato anche Diego Godin dall’Inter. Il centrocampista rivela a “Radiolina” di aver avuto un ruolo nel trasferimento del difensore: «Nell’ultimo periodo prima che arrivasse avevo mandato più messaggi a Godin che a mia moglie (ride, ndr). Ho un rapporto molto speciale con lui, per tutto quello che abbiamo condiviso insieme con lui. Come l’ho convinto? Con tante cose. Godin per me è un amico. Abbiamo parlato di tante cose: la città qui è meravigliosa, dal mare alla campagna. La cosa più importante è che lui è arriva dall’Atlético Madrid come capitano, anche in Nazionale. All’Inter non ha avuto un’esperienza bellissima, qui era il posto perfetto per farlo sentire importante, perché potesse giocare il suo calcio e proseguire la sua carriera. Lui per noi è troppo importante, per la sua esperienza e per la qualità di giocatore».