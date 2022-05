Nandez fuori in Cagliari-Inter? Sicuro assente con la Salernitana: il motivo

Nandez è a forte rischio assenza in Cagliari-Inter, la prossima partita di Serie A dei nerazzurri domenica 15 alle 20.45. Il centrocampista uruguayano salterà di sicuro lo scontro salvezza di domani con la Salernitana.

NUOVO STOP – Stagione nerissima per Nahitan Nandez, che un anno fa doveva andare all’Inter e ora rischia di non giocarci contro. Un problema muscolare al quadricipite della coscia destra lo tiene fuori dalla partita di domani, Salernitana-Cagliari delle ore 18, decisiva per i rossoblù terzultimi a -1 dai campani. L’uruguayano non figura tra i primi convocati di Alessandro Agostini, atteso all’esordio in panchina dopo aver sostituito l’esonerato Walter Mazzarri. Nandez ha accusato il fastidio nella giornata di ieri, quando sembrava poter tornare titolare. In stagione ha collezionato venti presenze, diciannove in Serie A e una in Coppa Italia, nelle ultime due partite era subentrato dopo tre mesi di assenza per un altro infortunio ma al ginocchio. Per il Cagliari il rischio è che la stagione di Nandez sia finita e – probabilmente – anche l’esperienza in rossoblù.