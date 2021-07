Nandez e Bellerin non decollano. Usa a rischio e Lukaku incedibile – SM

L’Inter è al lavoro per la prossima stagione ormai imminente. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile continua (vedi articolo) a dirigere il gruppo a sua disposizione mentre attende sviluppi di mercato e news sulla tournée americana dove dovrebbe raggiungere il gruppo Romelu Lukaku.

USA A RISCHIO – I nerazzurri dopo la prima amichevole contro il Lugano di sabato è tornata ad Appiano Gentile per preparare l’amichevole con la Pro Vercelli di mercoledì. A rischio però sembra esserci la tournée americana in con l’Inter che dovrebbe partire a fine settimana. Di questo e di mercato ha parlato il giornalista Marco Barzaghi durante la puntata pomeridiana di ‘SportMediaset’ citando anche lo stato di forma e leadership di Lukaku. «Lukaku si sente ancora di più il re di Milano e vuole difendere lo scudetto conquistato. Sveglia all’alba e via ad allenarsi anche lontano da Milano. I nerazzurri lo attendono per domenica ad Orlando quando l’Inter partirà per gli Usa per la tournée americana estiva. Una tournée che però potrebbe saltare (vedi articolo) vista la preoccupazione della società per la variante Delta che si sta espandendo nel paese. Lukaku sempre più incedibile per l’Inter come confermato da Beppe Marotta essendo un elemento importante a disposizione di Inzaghi. Non decollano le trattative per Nahitan Nandez ed Hector Bellerin con Cagliari e Arsenal che non aprono al prestito. Intanto l’Inter pensa alla rescissione consensuale con Nainggolan per farlo approdare in Sardegna (vedi articolo)».

Fonte – SportMediaset