Nainggolan vuole restare al Cagliari, come riportato dal “Corriere dello Sport” la situazione però resta spinosa. Avviati i contatti tra le due dirigenze.

CONTATTI – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Piero Ausilio e Capozucca, dirigente del Cagliari, negli ultimi giorni hanno parlato della possibilità di confermare Radja Nainggolan in rossoblù. Le due parti hanno parlato di Nandez, ma per i nerazzurri l’uruguaiano non è una priorità, anche perché l’Inter a quel punto dovrebbe aggiungere una differenza di soldi o eventualmente lavorare sulla formula del prestito, senza obbligo. La situazione resta spinosa in quanto Nainggolan dal canto suo chiede una buonuscita, ma Zhang dice no.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

