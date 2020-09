Nainggolan, speranza Inter: decisive le prossime amichevoli? – SM

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan ha qualche chance di rientrare nei piani di Antonio Conte e restare all’Inter: potrebbero essere decisivi i prossimi impegni amichevoli contro Carrarese e Pisa

Le partite di oggi e domani contro Carrarese e Pisa (nel primo caso si tratta di un allenamento congiunto) sono importanti per Antonio Conte per fare delle scelte in vista dell’esordio in campionato, ma importanti anche per alcuni giocatori al momento considerati fuori dal progetto. Secondo “Sport Mediaset” tra questi quello che ha più chance è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Cagliari con un ottimo rendimento, nonostante qualche infortunio, sa di giocarsi molto e potrebbe sfruttare questi impegni per convincere Conte a trovargli un posto nella sua Inter.