Nainggolan scalpita: vuole conquistare Conte e l’Inter – SM

Nainggolan scalpita: vuole conquistare Conte e l'Inter

Radja Nainggolan Cagliari

Radja Nainggolan è tornato dal prestito al Cagliari ed è attualmente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista resta sul mercato, ma si sta impegnando per conquistarsi la fiducia di Antonio Conte e un posto nei piani del tecnico

L’Inter della stagione che si appresta a cominciare potrebbe ritrovare in Radja Nainggolan un’arma in più. Il centrocampista belga è tornato dal suo prestito al Cagliari e, considerando che al momento non ci sono i presupposti per un suo ritorno in Sardegna, resta a disposizione di Antonio Conte. Nainggolan resta sul mercato, ma secondo “Sport Mediaset” si è presentato ad Appiano Gentile con grande volontà e spirito di sacrificio con un grande obiettivo: conquistarsi la fiducia di Antonio Conte e avere un posto nel progetto nerazzurro. Al momento l’impresa sembra essere difficile, ma non impossibile e l’ex Cagliari e Roma giocherà tutte le carte che ha a disposizione.