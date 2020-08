Nainggolan in ritiro col Cagliari: oggi riprende gli allenamenti, poi resta?

Nainggolan oggi sarà presente al raduno del Cagliari, come annunciato nella giornata di ieri (vedi articolo). Il centrocampista belga rimane in Sardegna in prestito dall’Inter sino al 31 agosto, ma questa mossa fa pensare come la sua permanenza in Sardegna possa proseguire.