Nainggolan recuperato, Zenga lo schiera titolare contro il Torino?

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito a Cagliari per questa stagione, è stato costretto a rinviare il suo ritorno in campo post Covid-19 a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato su “Sky Sport” il calciatore potrebbe recuperare in vista della sfida contro il Torino.

RECUPERATO – Radja Nainggolan è stato costretto a slittare il ritorno in campo a causa di un infortunio al polpaccio, nello specifico una distrazione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il belga potrebbe addirittura recuperare in vista della sfida contro il Torino in programma oggi alle 19:30, con la possibilità di giocare addirittura da titolare. Il futuro di Radja Nainggolan è ancora incerto: di proprietà dell’Inter, si è rimesso in risalto quest’anno con il ritorno a Cagliari, realizzando 5 gol e 4 assist in 21 presenze totali. Al termine della stagione discuterà con la dirigenza nerazzurra per decidere il suo futuro, non è da escludere anche una possibile permanenza, così da realizzare il suo sogno di lavorare con Antonio Conte.