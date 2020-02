Nainggolan, parla la moglie: “Inter? Buoni rapporti. Mi godo le mie figlie”

Condividi questo articolo

Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan centrocampista di proprietà dell’Inter e in prestito al Cagliari, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato riguardo la sua malattia, specificando in breve i rapporti nell’ambiente Inter.

MOGLIE DI NAINGGOLAN – Claudia Lai, moglie di Nainggolan, nel corso dell’intervista parla di calcio ma non solo, perché nell’Aprile del 2019 a Milano scopre di avere il cancro, quello il periodo meno bello della sua vita: «Sì, sono stata operata subito senza renderla pubblica e poi ho firmato per tornare a casa dalle mie figlie. Roma mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata. Perché ho reso pubblico tutto? Perché in un momento così delicato della mia vita mi sono resa conto di non esser stata abbastanza lucida per affrontare il problema. Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo per capire a cosa stessi andando incontro. Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi come la menopausa forzata, Grazie a Dio ho già due splendide bambine, anche perché non potrò più avere figli».

BUONI RAPPORTI – La moglie di Radja Nainggolan continua parlando invece del rapporto con l’Inter, rispondendo a una domanda su Wanda Nara: «Sono rimasta in buoni rapporti con tutti, mi piace farmi voler bene».