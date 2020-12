Nainggolan, arriva l’OK dell’Inter: subito in campo con...

Nainggolan, arriva l’OK dell’Inter: subito in campo con il Cagliari

Nainggolan oggi è diventato di nuovo del Cagliari (vedi articolo). Il belga, in prestito secco dall’Inter, ha svolto l’ultima seduta d’allenamento del 2020 dei rossoblù. Per farlo ha avuto il permesso dei nerazzurri, in attesa che apra il mercato. Qui le sue parole di ieri, piuttosto polemiche.

IL RITORNO – “Ultimo dell’anno in campo per il Cagliari: al Centro sportivo di Assemini i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco continuano la preparazione alla sfida di domenica 3 gennaio, quando alla Sardegna Arena arriverà il Napoli (ore 15, diretta Sky Sport).

La seduta di oggi è iniziata con un’attivazione tecnica a torelli per proseguire con delle partitelle a tema: a chiudere una partita giocata a ranghi misti su campo ridotto. Domani mattina è in programma una nuova sessione di allenamento.

Ha lavorato con la squadra Radja Nainggolan: il centrocampista belga è stato aggregato al gruppo con l’autorizzazione dell’Inter e potrà essere schierato dal 4 gennaio 2021 all’apertura della campagna trasferimenti, giorno in cui si legherà ufficialmente al Club rossoblù. Ad Asseminello oggi Simone Aresti e Ragnar Klavan, che hanno svolto dei lavori di riatletizzazione. Personalizzato per Paolo Faragò, Diego Godin e Zito Luvumbo“.

