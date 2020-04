Nainggolan: “Lautaro Martinez e Lukaku coppia perfetta. Coronavirus…”

Durante la diretta su “Instagram” in compagnia di Fabio Fognini, Radja Nainggolan ha parlato sia della sua esperienza all’Inter (vedi articolo) che di Coronavirus e della coppia formata da Lautaro Martinez e il suo connazionale Romelu Lukaku.

COPPIA D’ATTACCO – Lautaro Martinez e Lukaku, un ex compagno di squadra all’Inter e uno in nazionale di Radja Nainggolan, formano secondo il centrocampista belga una coppia perfetta in campo: «Lautaro è stato una bella scoperta, lo scorso anno ha giocato bene perché c’era Icardi che ha fatto non so quanti gol. Doveva prendere anche conoscenza del campionato, quest’anno si è confermato davvero forte. Ha fatto la differenza, specialmente in Champions League. Poi gli è arrivato una bestia come Lukaku a fianco. Uno tecnico e uno finalizzatore, formano una coppia perfetta».

VOGLIA DI RIPARTIRE – Un commento da parte di Nainggolan anche sulla situazione del calcio italiano, colpito dal Coronavirus e su una possibile ripartenza dopo l’emergenza: «Siamo tutti in attesa, io vorrei giocare e allenarmi, però sarei egoista perché si vede che ogni giorno continuano sempre a morire persone. Io vorrei stare in movimento perché non sono abituato a questa vita. Non è facile, ma speriamo che si riesca a ricominciare. Sarà davvero difficile tornare alla normalità».