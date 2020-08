Nainggolan, l’ex DS sicuro: “Può essere utile alla causa Inter! Se Conte…”

Nainggolan ha un altro sponsor che lo spinge verso la permanenza all’Inter. Si tratta di Marroccu – ex direttore sportivo del Genoa – che, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, invita Conte a dare un’altra occasione al centrocampista belga

UN’ALTRA CHANCE – Dopo dieci anni di Cagliari, stavolta Francesco Marroccu deve dare l’addio al Genoa, ma non dimentica il suo passato. Anzi, interpellato sul futuro di Radja Nainggolan, l’ex DS rossoblù non ha dubbi: «Nainggolan è uno dei calciatori a cui sono più legato. Augurandogli ogni bene, lo vedo in un top club. E mi farebbe piacere se avesse una chance da Antonio Conte. Il suo spirito di rivalsa potrebbe essere utile alla causa dell’Inter». Marroccu auspica un Nainggolan-bis all’Inter sebbene al momento appaia un’ipotesi lontanissima.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo