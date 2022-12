Nainggolan: «Io e Barella molto simili! Vivo per il calcio a modo mio»

Radja Nainggolan, nel corso di una lunga intervista alla pagina Instagram Tradizione Romanista, si è soffermato su Nicolò Barella

SIMILI – Queste le parole di Radja Nainggolan: «Io vivo per il calcio, ma a modo mio! Tanti vivono il calcio per quello che pensano come deve essere. In chi mi rivedo? Io vedo Barella per come si è evoluto. Stava con me da bambino a Cagliari, lo vedo molto simile come caratteristiche e come tipologia di calciatore. Siamo molto simili».