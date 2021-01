Nainggolan: Â«Inter, niente da rimpiangere! Se vince contento e bastaÂ»

Nainggolan: «Inter, niente da rimpiangere! Se vince contento e basta»

Radja Nainggolan Cagliari

Nainggolan ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta del Cagliari contro il Milan, la quinta consecutiva (vedi articolo). Il centrocampista, in prestito secco dall’Inter, ha detto di non avere rimpianti per la sua esperienza in nerazzurro e segnalato di non tifare “contro”.

MOMENTO NEGATIVO – Da quando Radja Nainggolan è tornato al Cagliari i rossoblù non sono ancora riusciti a fare risultato. Il centrocampista parla del momento no: «Come se ne esce? Bisogna dare tutti qualcosina in più. Oggi credo che non abbiamo fatto una bruttissima partita, nel senso che le cose positive le abbiamo fatte. Però prendiamo gol sempre un po’ ingenui, e poi contro squadre così è difficile poi fare punti. Non è la paura, giustamente se i risultati sono così ci si stringe un po’ il culo. Però io penso che la squadra ha qualità: gli episodi sono a sfavore, è difficile sapere per quale motivo. Secondo me noi dobbiamo dare qualcosina in più, perché dobbiamo tirare fuori la personalità».

COMMENTO DA EX – Nainggolan è sempre di proprietà dell’Inter e non parla “male” del suo passato: «Io non ho da rimpiangere niente. Io sono contento di quello che ho dato in questo inizio di anno. Sono voluto tornare qua e sono contento della scelta che ho fatto. Se l’Inter vince sono contento per loro e basta. Sono contento qua, sono soddisfatto per la salvezza del Cagliari e il resto non mi interessa».