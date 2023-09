Nainggolan: «Inter favorita anche quest’anno. Con me Conte…»

Nainggolan parla delle potenzialità dell’Inter nell’ottica della nuova stagione di campionato. Poi racconta del suo periodo in nerazzurro, sotto la guida di Conte.

BRAVURA – Radja Nainggolan non ha dubbi sul potenziale dell’Inter. Il calciatore, intervenuto sui canali di Controcalcio, torna anche sul suo passato in nerazzurro: «Vedo l’Inter favorita anche quest’anno, perché per me lo era anche la scorsa stagione. Ci sono poche squadre con una rosa come quella dei nerazzurri. Spalletti l’allenatore più bravo che ho avuto? Sì ma anche Antonio Conte era bravo. Io all’Inter non facevo più parte del progetto Conte, che è stato molto chiaro con me dall’inizio. Però quello che faceva in campo lo ammetto. Non sono il classico calciatore che se non gioca dice che l’allenatore è scarso. Penso che Conte sia un grandissimo allenatore, però con Spalletti mi sono divertito più che con tutti gli altri».