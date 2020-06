Nainggolan infortunato: il Cagliari comunica l’esito degli esami

Radja Nainggolan è fermo ai box a causa di un affaticamento al polpaccio destro. L’ex giocatore dell’Inter ha sostenuto esami più approfonditi nella giornata di oggi: nel sito ufficiale del Cagliari l’esito della visita, che porta pessime notizie in casa rossoblu.

INFORTUNIO – L’affaticamento al polpaccio destro con cui è alle prese Radja Nainggolan si aggrava. Nella giornata di oggi il belga ex Inter si è sottoposto ad esami più approfonditi. Questo l’esito, dal sito ufficiale del Cagliari: “esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Per il centrocampista rossoblù sono ora previste terapie specifiche per recuperare dall’infortunio: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”. Uno stiramento che comporta uno stop più lungo del previsto per Nainggolan. Pertanto Walter Zenga dovrà fare a meno del centrocampista nella sfida con il Verona, in programma il prossimo sabato 20 giugno alle 21.45.

