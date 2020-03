Nainggolan: “Futuro? Testa al Cagliari! Non ci penso”....

Nainggolan: “Futuro? Testa al Cagliari! Non ci penso”. Inter sullo sfondo

Nainggolan si è soffermato ai microfoni di SkySport24 dopo la sconfitta odierna del suo Cagliari contro la Roma. Prosegue il momento difficile dei sardi e il belga chiude senza sbilanciarsi alle domande sul suo futuro. E l’Inter segue sullo sfondo. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO LONTANO – Radja Nainggolan glissa sul suo futuro tra Inter e mercato, concentrandosi solo sul Cagliari: «Quando arriverà la decisione per il tuo futuro? Non sto pensando a niente. Penso a finire al massimo questo campionato e in questo momento voglio portare di nuovo risultati al Cagliari. Tre mesi senza vittorie? Fare tre gol e perderne quattro vuol dire che c’è qualche equilibrio perso e bisogna ritrovarlo».