Nainggolan: «Frattesi mi piace, sa giocare a calcio. Lo vorrei a Roma!»

Radja Nainggolan ha espresso il suo giudizio sul calciatore dell’Inter Davide Frattesi, centrocampista che per varie ragioni il belga vorrebbe alla Roma.

LA POSIZIONE – Radja Nainggolan si è pronunciato sul calciatore dell’Inter Davide Frattesi durante un’intervista a TeleRadioStereo. Il belga ha indicato una serie di motivazioni per cui il centrocampista italiano sarebbe una soluzione giusta per la mediana della Roma: «Frattesi è forte, ha il fiuto del gol. È bravo negli inserimenti e sa giocare a pallone. Ovviamente in fase difensiva è meno forte, è più offensivo. Ma ha 25 anni, può ancora migliorare. Io lo porterei alla Roma».

Frattesi, centrocampista su cui non ha scommesso la Roma: l’Inter punta fortissimo su di lui!

IL FUTURO – Mentre la Roma ha deciso di non fare affidamento su Frattesi per il suo futuro, l’Inter ha effettuato una scelta molto chiara per il suo centrocampo nella scorsa estate. L’investimento fatto nel precedente calciomercato estivo, infatti, ha testimoniato quanto la dirigenza del club meneghino punti sull’ex Sassuolo. Ci si attende che quest’anno possa essere quello decisivo per la crescita e la maturazione di Frattesi, al quale manca solo un ultimo step prima di rappresentare un titolare a tutti gli effetti del centrocampo di Simone Inzaghi.