Nainggolan Ã¨ rimasto all’Inter, Conte punta a recuperarlo – SM

Nainggolan è rimasto all’Inter, Conte punta a recuperarlo – SM

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan è rimasto all’Inter. Il suo trasferimento al Cagliari è saltato negli ultimi giorni di mercato, il giocatore è rimasto a Milano, e Antonio Conte proverà a recuperarlo per sfruttarne le qualità

Il mercato estivo non ha regalato il trasferimento che forse era dato più per scontato, quello di Radja Nainggolan al Cagliari. La trattativa tra l’Inter e il Cagliari si è infatti arenata negli ultimi giorni di mercato e il giocatore è rimasto a disposizione di Conte. Non sarà considerato però fuori dal progetto, secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte intende lavorarci già in questa sosta per le Nazionali per recuperarlo e farne un giocatore a tempo pieno della rosa, magari con la possibilità di usarlo come arma tattica per il derby della ripresa.