Nainggolan è pronto a ripartire dalla Serie B! Chiusura vicina per l’ex Inter

Nainggolan è pronto a sorprendere ancora. Il centrocampista era tornato in Belgio, all’Anversa, dove è stato messo fuori rosa dopo aver fumato una sigaretta elettronica in panchina (vedi articolo). Per l’ex Inter si stanno spalancando le porte della Serie A, si chiude a breve. Di seguito quanto rivelato da Di Marzio

CHIUSURA VICINA – Radja Nainggolan è pronto a rimettersi in gioco dopo la fallimentare esperienza all’Anversa. Il centrocampista ex Roma e Inter sta per approdare alla Spal dell’amico ed ex compagno Daniele De Rossi: “Vicina la chiusura per Radja Nainggolan. Contratto di sei mesi con rinnovo in caso di promozione. Domani prevista la sistemazione dei dettagli”, scrive Gianluca Di Marzio.