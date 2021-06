Nainggolan, settimana decisiva per l’Inter che spera di trovare un’intesa con il giocatore per liberarlo anche a zero. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” viene fatto anche il nome di Dimarco tra i possibili giocatori sacrificati.

GLI ESUBERI – Nainggolan più vicino al Cagliari? In settimana la dirigenza nerazzurra conta di trovare una sistemazione per i giocatori considerati fuori dal progetto. Radja Nainggolan è uno di questi, e pur di non pagargli l’ultimo anno di ingaggio (3,5 milioni netti più 500.000 euro di diritto d’immagine) l’Inter è disposta a fare una minusvalenza cedendolo a zero al Cagliari. Il presidente Giulini, però, fatica a trovare un’intesa economica con il calciatore. Discorso diverso invece per Joao Mario, che vorrebbe restare allo Sporting Lisbona. L’Inter però, secondo il quotidiano romano avrebbe ricevuto un’offerta scritta diversa rispetto a quella pattuita inizialmente a voce, ora pista più fredda.

SACRIFICIO – Settimana decisiva anche per Federico Dimarco, richiesto da diversi club, uno su tutti in Serie A il Torino di Ivan Juric, che lo ha allenato all’Hellas Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti