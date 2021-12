Nainggolan: «Addio Roma? Deluso, ma ho fatto scelta giusta»

Nainggolan è tornato sul suo addio alla Roma. Il centrocampista belga – svincolatosi dall’Inter quest’estate – è intervenuto a Tele Radio Stereo spiegando come sia arrivato il suo trasferimento in nerazzurro

ARRIVEDERCI ROMA – Radja Nainggolan ha parlato così: «Sono un ragazzo molto orgoglioso, sono deluso per come è finita la mia storia. È arrivato un direttore (Monchi, ndr) che sembra mi volesse bene e poi si è comportato male nei miei confronti. Essendo orgoglioso mi dispiace, se non c’è posto per me, uomini finti non li saluto volentieri. Alla fine del percorso con la Roma, la mia più grande delusione è stata che è arrivato questo signore che penso abbia voluto vendere tutti i giocatori presi da Sabatini. È stato il mio grande rammarico. Per come sono fatto io ho preso la scelta giusta, anche se a malincuore».

