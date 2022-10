Nagelsmann: «Vincere col Barcellona per mandare un segnale. Tra i migliori»

Julian Nagelsmann è chiaro: il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di andare in gita al Camp Nou. Anzi. Il tecnico dei bavaresi ha spiegato l’importanza che avrebbe una vittoria contro il Barcellona.

VOGLIA DI VINCERE – Nonostante il Bayern Monaco sia già qualificato, Julian Nagelsmann non ha alcuna intenzione di uscire dal Camp Nou con un risultato che non sia la vittoria. Per più di un motivo. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Vogliamo vincere e assicurarci il primo posto nel girone. Il nostro obiettivo è prenderci i complimenti per una grande prestazione. Ma non è solo questo. Quella di domani è anche una partita prestigiosa. Quando vuoi vincere la Champions League devi mandare dei segnali importanti e per noi è l’occasione di farlo. Il Barcellona è una delle migliori squadre in Europa, lo abbiamo visto a Monaco e lo vedremo sicuramente anche domani».