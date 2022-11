Nagelsmann sul rigore non dato all’Inter: «Controllo al VAR troppo lungo!»

Protagonista in conferenza stampa prima della prossima gara del Bayern Monaco, il tecnico Julian Nagelsmann è tornato sulla partita di martedì sera vinta contro l’Inter. Commentando il lungo check al VAR del direttore di gara, che non ha poi assegnato un netto rigore ai nerazzurri per fallo di mano di Sadio Mané.

TROPPO TEMPO – Julian Nagelsmann non è soddisfatto del controllo al VAR sul rigore non dato all’Inter contro il Bayern Monaco. Nel dettaglio il tecnico dei bavaresi ha criticato il tempo che ci è voluto per il controllo al monitor da parte del direttore di gara: «Quando l’arbitro vede qualcosa deve fidarsi della sua sensazione. Deve essere lui ad avere il controllo in campo. Se vede quello che per lui è un fallo è giusto che lo fischi. È un errore secondo me che preferisca lasciar correre e poi andare a controllare al VAR. Anche nell’ultima in Champions League il direttore di gara ha controllato il monitor per due minuti. Il tempo di controllo al VAR dev’essere ridotto, perché al momento è veramente troppo lungo».