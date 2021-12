Nacho Gonzalez, Dazn Spagna: «Liverpool meglio del Manchester City»

L’Inter ha pescato, nella seconda estrazione, il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds sono sicuramente una delle formazioni più forti e più in palla d’Europa e su questo ha parlato anche Nacho Gonzalez, giornalista di La Media Inglesa e di Dazn Spagna.

I MIGLIORI – L’Inter, dopo aver pescato l’Ajax nel primo turno di estrazione, si è vista cancellare il sorteggio per un errore della Uefa (vedi articolo). Nella nuova estrazione la squadra di Simone Inzaghi ha pescato il Liverpool. Dunque negli ottavi si attende una partita entusiasmante ma anche molto molto difficile. Ecco il pensiero di un nostro collega spagnolo, Nacho González, intervenuto a La Pizarra de Quintana: «Nello stato di forma in cui si trovano attualmente, il Liverpool è la migliore squadra di tutta l’Inghilterra, sopra anche il Manchester City. È una squadra che può considerare di essere coraggiosa contro qualsiasi stile, e questo include, ovviamente, l’Inter in Champions League».