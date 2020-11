Nacho Fernandez: “Con l’Inter abbiamo dominato. Dobbiamo migliorare”

Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk. Il difensore spagnolo è tornato a parlare della vittoria contro l’Inter della settimana scorsa

CONTINUITÀ – Il Real Madrid ha ritrovato certezze nel match contro l’Inter, nonostante un rendimento altalenante sia in Champions League che in Liga. La gara di domani, contro lo Shakhtar Donetsk, sarà decisiva per gli equilibri del girone B. Nacho Fernandez, difensore dei blancos, ha parlato così in conferenza stampa: “Sconfitta contro l’Alavés? Non credo che sia dovuto a una mancanza di motivazione, perché cerchiamo tutti di onorare il significato di questo club, cercando di vincere ogni partita. In definitiva siamo esseri umani, e passiamo periodi buoni e non così positivi. I nostri avversari ci conoscono sempre meglio. È vero che è difficile ma siamo in grado di fare prestazioni come abbiamo fatto contro l’Inter e poi trasformarci come contro l’Alavés in Liga. Questa squadra cerca sempre di vincere ogni partita. Quello che stiamo cercando di fare è scoprire quella continuità utile per aumentare la nostra fiducia“.

OBIETTIVI – Continuità sembra una parola piuttosto sconosciuta nel vocabolario del Real Madrid: “Stiamo cercando quello – continua Nacho Fernandez -. Abbiamo fatto una bella prestazione contro l’Inter e abbiamo dominato praticamente sotto tutti i punti di vista. Inoltre, anche se non è stata la nostra peggiore prestazione di sempre, contro l’Alavés, ci siamo ritrovati sotto e siamo andati in difficoltà. La squadra è pronta, abbiamo una grande rosa con giocatori con molta esperienza, desiderosi di trovare quella continuità per tenerci in alto, che è ciò che tutti vogliamo. Contro lo Shakhtar Donetsk, dovremo essere molto più attenti in difesa, quando stiamo attaccando, perché sappiamo che loro sono molto dinamici e pericolosi in contropiede.”

