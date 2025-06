My Name Is My Story, l’Inter raccontata da Spike Lee: «Oltre le barriere!»

L’Inter ha presentato il suo “manifesto identitario” in vista del Mondiale per Club che, per i nerazzurri, inizierà il 18 giugno. A raccontare la storia dei nerazzurri un regista d’eccezione: Spike Lee.

IL RACCONTO – L’Inter ha scelto di raccontarsi in modo originale in vista del prossimo evento internazionale cui prenderà parte, quel Mondiale per Club che rappresenterà l’inizio dell’avventura di Cristian Chivu in nerazzurro. Il progetto ideato dai meneghini vede, come suo deus ex machina, il famosissimo regista Spike Lee. Una scelta dettata, come riferito dai meneghini, dal rappresentare l’americano un “simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del Club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale”.

L’Inter presenta il ‘My name my story’: il progetto che vede protagonista Spike Lee

IL CONTENUTO – L’Inter si è così riferita al progetto con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale: «Il mid-form video – prodotto da Inter Media House e presentato il 10 giugno, prima della partenza dell’Inter per la FIFA Club World Cup – racconta l’Inter e la sua interpretazione del futuro, incarnata nel suo atto fondativo. La visione del Club nerazzurro racconta uno sport che spinge oltre le frontiere, innova, diventa sinonimo di identità condivise. Il mid-form video sarà disponibile sui canali digital e social ufficiali dell’Inter. La piattaforma si articola su molteplici touchpoints: contenuti video, attivazioni, OOH, social storytelling, e asset digitali. Tutti elementi che abilitano un nuovo ciclo di comunicazione, crescita e branding, con una visione fortemente identitaria, radicata nella storia ma proiettata nel futuro».