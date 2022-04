Mutti: «Scudetto? Quasi al Milan. Per l’Inter gara difficile per due motivi»

Bortolo Mutti, in collegamento su 90°minuto del sabato, si è concentrato sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan. Le sue considerazioni sulle gare in programma questo pomeriggio

AVVERSARI TOSTI − Bortolo Mutti sugli impegni delle due milanesi: «Scudetto al Milan? Quasi. Contro la Fiorentina al Meazza partita che può risultare decisiva. La Viola però è un’avversaria che gioca un bel calcio, deve fare attenzione. Ma per l’Inter la gara sarà ancor più complicata non solo perché l’Udinese è insidioso e sta alla grande ma la stessa squadra di Simone Inzaghi non arriva bene dopo il capitombolo di Bologna».