Mutti: “Scudetto? Inter riorganizzata. VAR? Polemiche non finiranno”

Condividi questo articolo

L’Inter è una serie pretendente al titolo di Campione d’Italia, assieme alla capolista Juventus e alla Lazio. Ne ha parlato Bortolo Mutti ai microfoni di “Radio Sportiva”, commentando anche le ultime polemiche riguardanti il VAR.

TROPPI 8 ANNI – L’Inter può contrastare la Juventus fino all’ultima giornata, competendo per lo scudetto. Da non dimenticare tuttavia la Lazio che, dopo il recupero odierno col Verona, potrebbe superare i nerazzurri di un punto. Questo il commento dell’allenatore Bortolo Mutti: «Sarebbe bello che la Lazio o l’Inter vincessero lo scudetto dopo 8 anni di dominio bianconero, ma non sarà facile. I nerazzurri si sono riorganizzati, i biancocelesti sono collaudati e con grande spessore tecnico».

SUDDITANZA PSICOLOGIA – Mutti affronta poi anche il tema del VAR. La formula di supporto tecnologico agli arbitri sta creando sempre più polemiche all’interno calcio (italiano e non). Tuttavia, la tecnologia non potrà mai spegnere del tutto le polemiche, secondo il tecnico bergamasco. Queste le sue parole: «Il nostro calcio non uscirà mai dalle polemiche, si trova sempre un modo per alzare la voce. Non è stata una bella settimana per gli arbitri, ma penso che non si possa prescindere dalla tecnologia. Purtroppo la sudditanza c’è sempre».