Mutti: “Sconfitta Juventus grande stimolo per Inter e Lazio. Derby…”

La sconfitta della Juventus dà all’Inter la possibilità, vincendo il derby, di agganciare la vetta della Serie A e alla Lazio, passando a Parma, di andare a -1. L’ex allenatore Bortolo Mutti, ospite di “90° minuto del sabato”, parla della reazione che dovranno avere le inseguitrici.

PALLA ALLE RIVALI – Dopo quanto successo ieri a Verona per Bortolo Mutti la domenica di Serie A aumenta ancor più di valore per Inter e Milan: «La sconfitta della Juventus sarà di grande stimolo per queste due squadre. Credo che la partita più complicata per me ce l’abbia, senza togliere nulla a Parma-Lazio, l’Inter nel derby. Il rientro di Zlatan Ibrahimovic è un rientro molto importante, è veramente un top che dà fiducia. Crea delle sinergie e voglia di fare, si è vista nella partita col Verona la sua mancanza. È una partita aperta. Pro e contro? È una via di mezzo: la pressione giusta c’è nel senso che hai veramente una grande opportunità per sfruttare la sconfitta della Juventus. C’è la serenità che ha perso la Juventus, ogni tanto puà succedere, e puoi rimanere nei giochi. Però è chiaro che con le ambizioni dell’Inter, e le rinnovate ambizioni della Lazio, dentro lo stomaco dei giocatori ci sia la voglia di vincere, perché é una grande occasione».