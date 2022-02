Mutti: «Napoli e Inter siano soddisfatte del pari. Complimenti a Doveri»

Mutti è dell’idea che Napoli e Inter debbano prendere bene il pareggio per 1-1 maturato ieri al Maradona (vedi highlights). Il tecnico, nel corso di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ha poi elogiato l’arbitro Doveri per la direzione di gara (vedi moviola).

BIG MATCH – Bortolo Mutti commenta Napoli-Inter e ritiene che lo spettacolo ci sia stato: «A me non è dispiaciuta la partita, è stata molto dura. Devo fare i complimenti a Daniele Doveri, che ha lasciato giocare e non è intervenuto in momenti dove poteva fischiare. È stata una partita molto tirata: chiaro che un po’ di stanchezza ci sia, molti giocatori non hanno più grande lucidità ma è comprensibile. Le squadre in campo hanno dato il massimo, Luciano Spalletti è passato alla difesa a tre cercando di proteggere un risultato che comunque lo tiene in campionato in maniera importante. Penso sia stato saggio: le due squadre hanno gestito al meglio delle loro possibilità la partita. Due tempi ben diversi però complementari, perché hanno dato tutto e penso che di questo debbano essere soddisfatte. Juventus in corsa per il primato dopo l’1-1 di Napoli-Inter? Non penso, la distanza con le prime penso non sia colmabile».