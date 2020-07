Mutti: “Inter, secondo posto non sicuro con questa...

Mutti: “Inter, secondo posto non sicuro con questa Atalanta! A Bergamo…”

L’Inter ha conquistato 3 punti importanti contro il Torino a San Siro, agganciando la Lazio al secondo posto in classifica. Bortolo Mutti – ospite negli studi di “90° Notte Gol”, in onda su “Rai 2” – commenta la prestazione dei nerazzurri e la situazione in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni

CLASSIFICA DA DIFENDERE – L’Inter ha conquistato 3 punti fondamentali contro il Torino, approfittando così della sconfitta della Lazio e del pari dell’Atalanta. Bortolo Mutti commenta la classifica dei nerazzurri di Antonio Conte: «Otto punti dalla Juventus un rimpianto per l’Inter? Potrebbe, però penso che sia la classifica che l’Inter si è costruita, con tutte le sue problematiche e i suoi meriti. Non penso possa avere rimpianti, la Juventus ha meritato questa classifica, seppur con un cammino balbettante. Piuttosto vorrei sottolineare una buona prestazione che rasserena il momento delicato dopo la sconfitta interna con il Bologna e il pari con il Verona. L a squadra nerazzurra ha una classifica che dovrà difendere perché il secondo posto vale, ma nello stesso tempo non è sicuro perché c’è un’Atalanta pazzesca. Ci sarà la sfida diretta con l’Atalanta a Bergamo, questo sarà un aspetto divertente e importante di questo campionato».