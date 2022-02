Mutti: «Inter, Sassuolo squadra molto insidiosa. Possibile un peso»

L’Inter affronterà il Sassuolo con la possibilità di tornare davanti al Milan, fermato stasera dalla Salernitana sul 2-2 (vedi articolo). L’allenatore Mutti, ospite di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ha parlato della partita delle ore 18.

OCCHIO ALL’AVVERSARIO – Bortolo Mutti ritiene che si debba fare attenzione al Sassuolo: «È una squadra molto insidiosa, fa un buon calcio e ha buone individualità. Devo dire che per l’Inter potrebbe pesare la partita di Champions League, proprio sia mentalmente sia come energie. Però è chiaro che vale il discorso fatto per il Milan, sono situazioni che devi gestire e fare partite importanti. Il Sassuolo è una squadra sicuramente ostica, quindi sarà una bella partita».