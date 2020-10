Mutti: “L’Inter non esce ridimensionata. Derby di alto livello”

Bortolo Mutti

Mutti evita di gettare benzina sul fuoco in casa Inter, dopo la rovinosa sconfitta nel derby contro il Milan. L’allenatore, ospite di “90° minuto del sabato” su Rai Sport +, ha commentato la stracittadina di ieri e cosa significhi per il resto della stagione.

NIENTE DI COMPROMESSO – Bortolo Mutti è benevolo: «Non penso che l’Inter ne esca ridimensionata. Ha fatto una buona gara, però pure il Milan: è stato un derby di alto livello, giocato bene. Allo stesso tempo il Milan è una squadra che ha giocato con coraggio, accanto a un totem: Zlatan Ibrahimovic. Non pensavo che una presenza così potesse far crescere in modo esponenziale una squadra giovane e piuttosto inesperta. Invece questa presenza ha fatto maturare e dato autostima ai giocatori. Non do demeriti all’Inter: ha perso la gara, ma ha giocato bene. È stato un bel derby vinto meritatamente dal Milan, bello come i derby di una volta».