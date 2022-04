Mutti: «Inter, nei momenti critici Inzaghi è mancato. Ora ha un obbligo»

In collegamento su 90° minuto sabato, programma di Rai Sport, l’ex tecnico Bortolo Mutti ha espresso qualche considerazione sull’Inter. Da ex allenatore, Mutti si è concentrato in particolare su Inzaghi, reo di non aver aiutato abbastanza la squadra

MANCANZE − Per Mutti, nelle difficoltà non si è vista la mano di Inzaghi: «L’Inter ha perso tanto con gli addii di Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Dzeko ha caratteristiche diverse da Lukaku. Dumfries sta facendo il suo ma Hakimi ha inciso tanto. È mancata però la mano dell’allenatore in un momento critico. In questi momenti bisognava essere più presenti e non andare per inerzia. Inzaghi doveva anche cambiare qualcosa. Partita spartiacque con la Juventus, l’Inter deve obbligatoriamente vincere».