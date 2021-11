Mutti: «Inter e Milan, stesso livello! Ma forbice punti può essere sentenza»

Mutti non trova una favorita per il derby Milan-Inter, in programma fra meno di ventiquattro ore. L’allenatore, in collegamento con 90° minuto del sabato su Rai Sport +, vede come unica modifica chiave l’eventuale +10 in classifica.

OBIETTIVO NIENTE DOPPIA CIFRA – Bortolo Mutti dice la sua sul derby Milan-Inter: «È una partita da tripla. Io le metto tutte e due sullo stesso livello, anche se ci sono sette punti di differenza. L’Inter ha pagato certi errori precedentemente, però si è ripresa alla grande e lo ha dimostrato anche nell’ultima gara con lo Sheriff. È una squadra in salute, sono due squadre che possono vincere lo scudetto per i valori che stanno esprimendo. Non vedo una vera favorita in questa partita, sono due squadre che hanno tutti i requisiti e forza singola veramente alta. Può fare la differenza la giocata del singolo, ci sono i giusti interpreti. La forbice dei sette punti, se dovesse vincere il Milan, si porterebbe a dieci e sarebbe quasi una sentenza per l’Inter».