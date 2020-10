Mutti: “Inter e Juventus hanno dei problemi. Atalanta da Scudetto”

Bortolo Mutti

Bortolo Mutti ha fatto il punto della situazione sulla lotta per lo Scudetto. L’allenatore evidenzia i problemi dimostrati da Inter e Juventus, esaltando invece la crescita dell’Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

CORSA AL TITOLO – Di seguito le dichiarazioni di Mutti: «L’Atalanta secondo me ha una struttura importante e dei mezzi tecnici che non sono così lontani dalle squadre davanti. Si vede il potenziale se si guarda il pacchetto d’attacco di Gasperini, le alternative e i numeri dell’anno scorso che stanno incrementando in maniera decisa. Non so se basti per vincere il campionato, ma mai come quest’anno l’Atalanta può di dire la sua per organico, autostima e fiducia. La Juventus e l’Inter hanno qualche problemino… Magari potrebbe essere la volta giusta».