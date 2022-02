Mutti: «Inter, bisogna ammazzare le partite! Il derby rimarca una mancanza»

Il derby Inter-Milan 1-2 ha riportato alla luce una lacuna di inizio stagione della squadra di Inzaghi: non chiudere partite dominate. Mutti, da 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ribadisce come sia un problema da sistemare.

ERRORE RIPETUTO – Bortolo Mutti si augura che il KO nel derby serva a qualcosa: «Dopo la sconfitta con la Lazio era ricominciata la grande risalita dell’Inter, gli auguro che sia così anche dopo questa sconfitta. Quello che ha rimarcato il derby è la mancanza di cattiveria della squadra quando era padrona della partita. Le grandi squadre devono ammazzare le partite: l’Inter, in questo momento, fa fatica. È un periodo che si vede questa situazione, però il Milan era in grande difficoltà. Soprattutto in mezzo al campo, dove Franck Kessié era fuori ruolo: il tentativo di Stefano Pioli di mettere uno schermo difensivo per mettere in difficoltà Marcelo Brozovic non ha funzionato. Anzi: Brozovic è stato il padrone del centrocampo, con grande qualità, Nicolò Barella ha fatto una grande partita e Kessié è stato un fantasma. Per me le situazioni determinanti sono state i cambi e l’atteggiamento dell’Inter, che non è riuscita a fare sua la partita quando era in vantaggio».