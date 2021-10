Mutti: «Inter, anche a Roma un’ora molto buona. Dura in caso di -10»

Mutti trova lati positivi nell’Inter, in vista del derby d’Italia con la Juventus. L’allenatore, ospite a 90° minuto del sabato su Rai Sport +, segnala però come sia fondamentale non perdere.

DERBY APERTO – Questa la previsione di Bortolo Mutti sul derby d’Italia: «È una partita per me molto aperta. È fondamentale per entrambe, lo dice l’aritmetica: se l’Inter non vince, e magari il Napoli batte la Roma, va a -10 e sarebbe veramente molto dura recuperare il gap dalla vetta. Per la Juventus è fondamentale per entrare di diritto fra le prime quattro. Diventa di un’importanza notevole. Chi è favorita? Sono due squadre che hanno fatto bene in Champions League, l’Inter anche a Roma aveva fatto un’ora molto buona. Sarà una bella partita da vedere».