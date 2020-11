Mutti: “Eriksen gioca senza libertà mentale. All’Inter serve uno diverso”

Bortolo Mutti

Eriksen continua a essere un rebus nell’Inter e anche oggi col Torino dovrebbe essere escluso. Bortolo Mutti, nel corso di “90° minuto” su Rai Sport +, ha parlato del centrocampista danese e delle scelte di Conte.

ULTIMO IN GERARCHIA – Bortolo Mutti ritiene ormai Christian Eriksen un caso: «Lo è diventato, sicuramente è un giocatore che è in difficoltà in un contesto di gioco dove non trova spazio. Magari una squadra come l’Inter ha bisogno di un centrocampista diverso dalle sue caratteristiche. Antonio Conte preferisce giocatori più muscolari e di corsa, come Arturo Vidal e Nicolò Barella: lui è più un rifinitore, ed è un ottimo giocatore, però non è stato messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Questo è da vedere: ha sempre giocato sotto pressione, senza libertà mentale e fiducia. È difficile da giudicare».