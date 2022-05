Mutti: «Cagliari-Inter? Coppa Italia potrebbe pesare ma dipende dal Milan»

Domenica decisiva in chiave Scudetto con Cagliari-Inter e Milan-Atalanta. In collegamento su Rai Sport per 90°minuto del sabato, Mutti si è espresso sul match della Sardegna Arena. La Coppa Italia potrebbe influenzare

PESANTE − L’intervento di Bortolo Mutti sul match della Sardegna Arena: «Cagliari-Inter? A livello psicologico potrebbe esserci qualche condizionamento da San Siro ma anche la partita di Coppa Italia potrebbe pesare sulle gambe. Poi se il Cagliari vincesse con l’Inter sarebbe praticamente salvo. Ma tanto dipende dal Milan, se dovesse vincere con l’Atalanta, Sassuolo sarebbe passerella».